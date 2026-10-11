Portico, escursionisti punti da calabroni

Domenica alle 11.20 una squadra dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano è intervenuta nel comune di Portico di Romagna e San Benedetto, nella zona di Fontanareda, lungo un sentiero escursionistico 409. L’intervento si e reso necessario a seguito delle punture di calabroni subite da alcuni escursionisti. La squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto due persone punte dagli insetti, le quali sono state successivamente recuperate tramite verricello dall’elicottero sanitario del 118. Per una donna è stato riscontrato uno choc anafilatticoDurante la fase di rientro lungo il percorso, la squadra ha individuato un ulteriore persona necessitante di assistenza, anch’essa punta da imenotteri. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Soccorso Alpino, hanno provveduto a trasportare quest’ultima persona fino alla strada principale, affidandola alle cure dei sanitari presenti sull ambulanza in attesa.