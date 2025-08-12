Portico di Romagna, in gravi condizioni motociclista ravennate precipitato in una scarpata VIDEO GALLERY

Un pauroso incidente questa mattina in località Le Rivacce, tra Bocconi e Portico di Romagna. Poco prima delle 10, un 25enne motociclista ravennate ha perso il controllo della sua Honda Cbr 1000: in un tratto in discesa, per cause in via di accertamento il mezzo è finito contro il guard rail e il giovane è precipitato per 7 metri in una scarpata piena di arbusti. Sono stati attivati immediatamente i soccorsi, con i sanitari del 118 supportati dal personale del Corso di soccorso alpino e speleologico e dai Carabinieri. Il giovane è stato recuperato e intubato, quindi condotto in ambulanza fino all’elimedica. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto i tecnici sono ricorsi all’uso di tecniche alpinistiche per recuperare l’infortunato e riportarlo sulla strada. È stato un intervento complesso che ha richiesto particolare attenzione. Sul posto hanno operato anche gli operatori sanitari dell’ambulanza di Rocca San Casciano e l’equipaggio di EliRavenna che, dopo aver sbarcato il personale ha fatto sosta in una piazzola non distante dal luogo dell’incidente.

Il ragazzo è stato posizionato su barella e recuperato fino alla strada provinciale dove è stato consegnato alle prime cure dei medici ed infermieri presenti (del Soccorso Alpino, Elisoccorso e dell’ambulanza) che hanno stabilizzato il paziente. Il 25enne è stato successivamente preso in carico dall’ambulanza che lo ha rapidamente trasportato alla piazzola dove era atterrato EliRavenna ed è stato imbarcato dai tecnici per essere trasportato all’ospedale di Cesena in gravi condizioni a seguito dei politraumi riportati nella caduta.