Portico di Romagna diventa il paese dei presepi

Si inaugura lunedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata, la 52ª edizione di “Portico paese dei presepi” manifestazione che avrà luogo fino a domenica 11 gennaio, ricca di appuntamenti culturali, gastronomici e musicali. Per visitare i presepi è stato predisposto un itinerario che tocca i luoghi più suggestivi e storicamente importanti di Portico partendo da piazza Traversari al “voltone” di palazzo Portinari, la famiglia di Beatrice, il ponte della Maestà sul fiume Montone, la salita che conduce alla chiesa di Santa Maria in Girone fino al giardino intitolato a Dante e Beatrice. La kermesse si apre alle 10 con il Mercatino di Natale, dalle 12 pranzo con polenta a cura della Pro loco presieduta da Lucia Santandrea e nel pomeriggio sfilata musicale del Corpo Bandistico di Portico che farà il bis lunedì 29 dicembre (alle 21) nella sala Iris Versari. Ed in tutti i fine settimana ricco programma enogastronomico curato da associazioni, (Fuoristagione Aps, Pro loco, Auser) o attività del luogo come il Chiosco di San Rocco. Concerti di ogni tipo con le Pink Orchestra (14 dicembre), Sandro Bertini Dj (20 dicembre), Duo Toca Sinti (26 dicembre), Musica del trio Fabietto-Marta e Giovanni (1° gennaio). Babbo Natale arriverà il giorno della vigilia (alle 15), la Befana il 5 gennaio (alle 16.30). Portico paese dei presepi prevede anche momenti ricreativi con giochi per piccini e grandi da zero a 99 anni (21 dicembre), come il pomeriggio di Natale alla sala Versari mentre sabato 27 intorno al zocco acceso di Natale verranno raccontate le storie sui personaggi più particolari di questo lembo di territorio. Appuntamento culturale con il centro italiano Storytelling per sabato 3 gennaio (alle 15) con “Storie di personaggi di Chiesa tra Romagna e Toscana, ce ne sono anche di divertenti”, infine domenica 11 premiazione (alle 15) del concorso fotografico intitolato a Rosanna Gazzotti a cui si deve l’inizio dell’esposizione dei presepi mezzo secolo fa.