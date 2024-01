Polizia stradale di Forlì-Cesena: in un anno 10.446 multe, 300 patenti ritirate e 15.919 punti decurtati

E’ tempo di bilanci e come tutti gli anni, la Polizia Stradale di Forlì-Cesena, Specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nel 2023.

Nell’anno appena trascorso le pattuglie hanno presidiato strade e autostrade della Provincia controllando 29.471 persone (nell’anno precedente erano state 26.638) e contestato 10.446 infrazioni (208 in più rispetto al 2022). Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 914 (nel 2022 erano state 610). Sono state ritirate 300 patenti di guida e 359 carte di circolazione (nel 2022 erano state rispettivamente 291 e 238). Sono stati infine decurtati 15.919 punti patente (l’anno precedente erano stati 15.497). I soccorsi a conducenti in difficoltà sono passati dai 1.726 del 2022 ai 2.046 dell’appeno appena trascorso.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 13.940, di cui 145 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 14. Il fenomeno infortunistico ha registrato una riduzione rispetto al 2022, con il numero complessivo degli incidenti rilevati dagli uomini e dalle donne della Polizia Stradale di Forlì sceso da 887 a 826: quelli con esito mortale sono stati 7 (nel 2022 erano stati 10), con 7 vittime contro le 11 del 2022. Inversione di tendenza anche per gli incidenti con feriti che nel periodo in esame sono stati 182 contro i 203 dello stesso periodo del 2022 (-3,9%) con 288 feriti (il 18,6% in meno rispetto al 2022 in cui ci sono stati 354 feriti). Sono proseguiti i controlli mirati nel settore del trasporto professionale che ha visto impegnati poliziotti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per verificare l’efficienza dei mezzi pesanti in circolazione. Sulle linee di revisione della Motorizzazione sono stati controllati oltre 60 veicoli pesanti ed accertate 288 infrazioni per guasti e malfunzionamenti di ogni tipo (sospensioni scariche, pianali crepati, gomme completamente lisce, barre anti-incastro assenti o lesionate...), pericolosissimi per la sicurezza dei conducenti stessi e degli altri utenti della strada.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 49 di cui 15 autofficine, 13 autorivendite, 6 autoscuole, 11 agenzie di pratiche automobilistiche e 1 autodemolizioni. 15 sono state le infrazioni rilevate per violazioni di natura amministrativa e penale.

Anche sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale è costantemente impegnata nelle iniziative di prossimità volte ad accrescere la consapevolezza del pericolo che si corre sulla strada a causa di condotte scorrette o azzardate.

E’ infatti l’attività di prevenzione la via privilegiata per contrastare l’incidentalità stradale che, per i giovani fino a 30 anni, rappresenta la prima causa di morte. Prevenzione da attuarsi non solo attraverso un’azione di controllo capillare, ma anche attraverso la modifica dei comportamenti dei conducenti.

Per questo, la Polizia Stradale di Forlì-Cesena è impegnata in progetti di sensibilizzazione come Icaro, Biciscuola, Guida e basta, Vacanze sicure, Incroci, i Safety days organizzati dal network ROADPOL, ma anche in numerosi incontri in scuole di ogni ordine e grado con mezzi quali il Camper e il Pullman Azzurro che, con le loro particolari dotazioni, rappresentano gli strumenti con i quali la Polizia Stradale promuove la cultura della legalità. Complessivamente sono state oltre 1.500 i ragazzi che la Polizia Stradale ha incontrato in occasione dei numerosi interventi di educazione stradale e che ha coinvolto in attività formative sempre nuove ed efficaci.