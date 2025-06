Poggio alla Lastra. Auto travolge gruppo di persone davanti a un chiosco: morto il segretario del Pd di Santa Sofia Gabriele Nuzzolo

Tragedia a Poggio alla Lastra: un’auto travolge un gruppo di persone sedute in un tavolino davanti a un chiosco, tra queste c’era il segretario del Pd di Santa Sofia Gabriele Nuzzolo, che ha perso la vita. Il tragico incidente è accaduto verso le 19.30, alla guida della vettura c’era una donna che pare abbia avuto una crisi epilettica o un malore mentre faceva retromarcia e ha centrato in pieno il gruppo di giovani che stavano bevendo un aperitivo. Gabriele Nuzzolo, 34 anni era molto noto a Santa Sofia non solo per il suo ruolo di consigliere comunale e segretario dei dem, ma anche per quello di docente all’istituto Vassallo di Galeata. E’ stato anche volontario della Croce Rossa. Sul posto sono intervenute ambulanza e l’elimedica, ma purtroppo Nuzzolo è morto sul colpo. Ferite altre due persone.