Podismo, “StraForlì”: domenica la prima edizione

Domenica prossima si correrà la prima edizione della StraForlì, run in the city, mezza maratona agonistica di 21 chilometri, ma anche una prova sugli 8 chilometri dedicata alle famiglie, non competitiva, organizzata da Overcome Team, associazione sportiva di Faenza, e Grip Dimension Event. Partenza alle 9.30 da piazza Saffi dove ci sarà anche l’arrivo ma si toccheranno tutte le 4 porte della città: porta San Pietro, porta Schiavonia, porta Ravaldino e porta Cotogni. Passaggio di fronte all’antico Foro Boario, un doppio passaggio in piazzale della vittoria e anche un doppio passaggio attorno alla antica Rocca di Caterina sforza. Verranno toccati anche il campus universitario e il museo San Domenico.