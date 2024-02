“Più cestini pubblici per la raccolta differenziata a Forlì”: incontro tra Comune, Alea e Comitato Centro Storico

Tema rifiuti, un argomento sempre attuale che meritava un approfondimento. Migliorare il dialogo con i cittadini e la qualità del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti: è con questi obiettivi che si è svolto martedì pomeriggio l’incontro tra il Comune di Forlì, i vertici di Alea Ambiente e il Comitato di Quartiere Centro Storico di Forlì.

“Il confronto - si legge in una nota - si è incentrato sulla necessità di preservare il decoro del cuore della città, partendo dai servizi che Alea Ambiente dedica già al centro storico: dallo spazzamento meccanico e manuale alla raccolta dei rifiuti a terra e allo svuotamento dei cestini stradali, che avvengono quotidianamente, 7 giorni su 7 (in alcuni punti anche due volte al giorno), al lavaggio di determinate superfici, come i portici, secondo un piano concordato con l’Amministrazione comunale; fino al servizio di EcoBus che si aggiunge, solo per il centro storico, alla raccolta porta a porta dei rifiuti per le utenze domestiche e non.

L’incontro, al quale hanno preso parte l’assessore Giuseppe Petetta, la presidente di Alea Ambiente Simona Buda e il direttore generale, Gianluca Tapparini, insieme ai componenti del Comitato di Quartiere Centro Storico di Forlì, Alberto Poggi, Daniela Gimelli, Patrizia Artusi e Gianfranco Romagnoli, ha rappresentato anche l’occasione per confrontarsi su nuove possibili sperimentazioni, soprattutto in un’ottica di contrasto agli abbandoni di rifiuti. Su questi, tra l’altro, Alea Ambiente proseguirà nel proprio lavoro di sensibilizzazione con una nuova, capillare iniziativa che mira a informare sul corretto utilizzo dei cestini stradali, in particolare i non residenti (ad esempio gli studenti che popolano il centro storico) e coloro che vivono occasionalmente il territorio.

“Quello di ieri è stato un incontro importante, che abbiamo atteso a lungo e che ci ha permesso di rappresentare all’Amministrazione comunale e ai vertici di Alea alcune diffuse problematiche - sottolinea il coordinatore del Comitato di Quartiere Centro Storico di Forlì, Alberto Poggi - la prima riguarda i bidoncini condominiali disseminati per le strade e i vicoli del centro. Oltre ad essere brutti da vedere, sono anche poco igienici. A nostro avviso, i condomini dovrebbero essere obbligati a dotarsi di contenitori comuni più grandi. Poi abbiamo sollecitato l’installazione di cestini pubblici per la raccolta differenziata, fatti in modo tale da impedire gli scarichi abusivi di sportine di spazzatura, e azioni più frequenti di pulizia e spazzamento lungo i loggiati, anche con l’idropulitrice e a ridosso dei locali notturni. Per quanto riguarda le campane di vetro, crediamo che sia prioritario ricollocarle in posizioni più strategiche e visibili, lontano da zone ombra. Da ultimo, ma non per importanza, per favorire una corretta raccolta dei rifiuti e scongiurare gli abbandoni, è necessario intensificare i controlli sugli immobili con affittuari non regolari, per stanare i proprietari furbetti.”