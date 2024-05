“Piogge da foresta amazzonica”: nel territorio di Forlì oltre 60 millimetri di precipitazioni negli ultimi 5 giorni VIDEO

Pioggia intensa, con valori tipici dei climi tropicali, e violente grandinate. Negli ultimi cinque giorni nella parte settentrionale del comune di Forlì, tra Villafranca e Barisano, si sono registrati oltre 60 mm di precipitazioni. Nella zona più a sud si arriva attorno ai 35, mentre poco o niente nel cesenate (ad esclusione di Cesenatico) e nel riminese. Lo rileva Condifesa Romagna, associazione senza scopo di lucro che associa oltre mille imprese agricole, affiancandole nella prevenzione e nella gestione dei rischi, avviando il monitoraggio degli effetti del meteo avverso sulle produzioni agricole. I temporali “hanno scaricato una quantità impressionante di acqua causando allagamenti e, nei casi più intensi, grandinate diffuse e persistenti”, dice il presidente di Condifesa Andrea Ferrini. “Se nel ravennate i danni sono stati importanti, nel forlivese il fenomeno è leggermente più clemente, con danni al momento meno quantificabili ma purtroppo presenti”. Il parametro del rain rate di maggio rivela che a Forlì “abbiamo valori che sfiorano i 180 mm all’ora: un’intensità da foresta amazzonica- fa notare- Le precipitazioni durano alcuni minuti, al massimo mezz’ora, ma si verificano con intensità da climi tropicali. La media pluviometrica della nostra zona storicamente si assestava sui 40-60 mm all’ora per un temporale forte, in casi eccezionali poteva raggiungere il picco di 100 mm all’ora”. Un fenomeno che “fa veramente riflettere”. Passando ai danni sulle produzioni agricole, Ferrini evidenzia “campi di orticole allagati e piante che rischiano il soffocamento delle radici superficiali, non ancora pienamente sviluppate”.