Pier Aldo Vignazia: “Un angolo di Argentina a Forlì per conoscere la magia del tango”

La tradizione argentina sbarca in Romagna nel segno del tango. A portarla a Forlì è Pier Aldo Vignazia, l’unico non argentino membro di Acimut, l’accademia per la conservazione e l’identità della musicalizzazione del tango di Buenos Aires. Vignazia, noto vignettista satirico che ha lavorato per diverse testate nazionali e che attualmente tiene una rubrica vignettistica su Famiglia Cristiana, dal 1999 è anche “musicalizador” e lavora come Tdj nelle milonghe di Buenos Aires. E’ ballerino di tango sociale, istruttore di danze argentine e sul tango ha scritto due libri.

«Vivo a Buenos Aires da 20 anni, da un paio sono tornato a Forlì. Da giovane ho studiato a Forlì, ho fatto l’università a Bologna e poi l’insegnante a Belluno fino al 2004. Dopo, le circostanze della vita mi hanno portato a Buenos Aires - racconta Pier Aldo Vignazia -. Mio padre era un marinaio, nel 1930 era stato a Buenos Aires e si era appassionato di tango. Me lo suonava con la chitarra quando ero bambino e quella musica mi è rimasta impressa. Il tango è una musica di alto livello con forti radici popolari e con un ballo molto popolare. A Buenos Aires sono l’unico non argentino che ha lavorato nelle migliori milonghe». E ora Vignazia ha deciso di diffondere la cultura del tango anche a Forlì insieme alla sua compagna argentina Clidia. «In Italia il tango lo si vive più come un ballo, ma non c’è quel tipo di atmosfera e di contenuto che c’è in Argentina. Clidia e io abbiamo pensato di creare un angolino anche a Forlì, un ambiente amichevole dove si valorizzi la musica, la connessione. Il tango è un dialogo che si basa sull’apprendimento di alcuni passi, però poi non va imparato a memoria, serve il dialogo corporale con l’altra persona. Con la musica si trasmettono movimenti. Non esistono figure ma segnali di comunicazione». Dal 7 aprile tutti i lunedì al Circolo Arci La Betulla in via Bidente 222 a partire dalle 20 sono in programma una lezione di tango e una lezione di altri balli popolari argentini, poi dalle 21.30 alle 24 tutti in pista a fare pratica delle conoscenze acquisite. L’atmosfera è arricchita dalla degustazione di specialità argentine. Per informazioni: 328.1361402.