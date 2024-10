Picchia e perseguita due ragazze: arrestato giovane forlivese

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Forlì ha arrestato un giovane forlivese, per i reati di maltrattamenti ed atti persecutori a danno di due giovani ragazze.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata da una delle vittime che si è presentata in Questura con un referto medico per “maltrattamenti”. La donna ha riferito di aver terminato da poco la relazione con un giovane, scelta maturata dalla vittima per le violenze, minacce ed aggressioni subite nel corso del rapporto. E’ stato attivato quindi il “codice rosso” a tutela della donna e gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato le indagini.