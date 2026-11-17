Disegnare la Forlì del futuro senza fermarsi ai confini comunali, inserendo le scelte della città in una più ampia logica di area vasta capace di abbracciare l’intera Romagna. È questa la direttrice principale emersa durante la recente seduta della presidenza di Cna Forlì Città, che ha ospitato l’assessora comunale con delega al Piano Strategico, Andrea Cintorino. L’incontro ha offerto l’occasione per fare il punto su un percorso partecipativo ormai in fase avanzata, coordinato da Paolo Verri, esperto di sviluppo urbano già alla guida del Piano strategico di Torino e tra gli artefici di Matera capitale europea della cultura 2019.

Attraverso interviste e tavoli di confronto, il progetto ha coinvolto istituzioni, imprese, università, associazioni e giovani, raccogliendo spunti che si stanno ora consolidando attorno a quattro pilastri fondamentali: la valorizzazione della città e dell’area vasta, l’accessibilità e la sostenibilità, la solidarietà e la sicurezza, fino all’attrattività e allo sviluppo economico. È proprio quest’ultimo ambito a catalizzare l’attenzione del mondo imprenditoriale rappresentato da Cna, che punta i riflettori su temi cruciali quali la disponibilità di aree produttive, l’innovazione, la formazione, l’attrazione di nuovi investimenti e il potenziamento delle filiere locali.

«È fondamentale che una città come Forlì si doti di una visione di medio-lungo periodo, capace di individuare priorità e obiettivi condivisi», ha dichiarato il presidente di Cna Forlì Città, Davide Bellini, esprimendo apprezzamento per il metodo inclusivo adottato dall’Amministrazione. Bellini ha però tracciato una linea chiara sulle aspettative delle imprese: «L’auspicio è che questo percorso non si traduca in un semplice libro dei sogni, ma diventi la base per azioni concrete e realmente strategiche per tutto il territorio».

A fare eco alle parole del presidente è intervenuto Matteo Zanchini, responsabile dell’Area di Forlì di Cna, ribadendo la necessità di superare i campanilismi: «Sulla scia di esperienze come Romagna Next, riteniamo essenziale che ogni città valorizzi le proprie specificità condividendole con i territori vicini. Dobbiamo ragionare oltre i confini amministrativi per costruire opportunità comuni».

Per il gruppo dirigente dell’associazione, infine, il dialogo non deve esaurirsi con la fase di ascolto, ma proseguire attraverso tavoli progettuali permanenti che trasformino le idee in risultati tangibili.