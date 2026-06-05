Per le vie della città torna a sfilare il Pride Forlì 2026

Domani le strade della città torneranno a essere attraversate dall’onda dell’orgoglio Lgbtqia+. La quinta edizione del Forlì Pride si presenta quest’anno sotto il segno di “Futura”, un manifesto che è insieme esercizio di immaginazione collettiva e ferma rivendicazione politica.

L’appuntamento per il concentramento è fissato per le 17:30 in piazza Saffi. Da qui, alle 18:30, il corteo partirà in direzione piazzale della Vittoria, attraversando il cuore della città. L’arrivo è previsto intorno alle 20 da Volume, il bar del Campus, dove la giornata proseguirà con l’AfterPride, il momento di festa e socialità che conclude la manifestazione. Il tema scelto per il 2026 punta a scardinare e risignificare i termini che spesso definiscono il perimetro della “norma” sociale. Gli organizzatori propongono una lettura alternativa di parole chiave come tradizione, intesa come memoria storica delle lotte passate; famiglia, declinata come rete di cura e autodeterminazione; e sicurezza, intesa non come controllo o repressione, ma come accesso universale ai diritti fondamentali. «Vittoria è la possibilità di vivere liberamente i propri corpi e le proprie identità - spiegano gli attivisti - in una società in cui tuttiə possano esistere senza paura».

Il Forlì Pride rivendica con forza il valore dello spazio pubblico come luogo di incontro e libera espressione. L’evento mantiene la sua natura di movimento costruito dal basso: l’organizzazione è affidata interamente a volontari e la manifestazione non prevede patrocini istituzionali. «Il sostegno economico arriva esclusivamente da campagne di crowdfunding, autofinanziamento e dal supporto di una comunità che, anno dopo anno, si è consolidata attorno a questi valori», precisano gli organizzatori.