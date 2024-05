Per il meteo o per le polemiche? A Forlì cambia il programma della commemorazione dell’alluvione: “Non ci sono più le condizioni per la messa in piazza”

Il Comune annuncia un cambio di programma per le incognite del meteo, mentre la diocesi evidenzia l’esigenza di non alimentare le polemiche sentite negli ultimi giorni sul monumento per l’alluvione. Sta di fatto che il programma di domani cambia, con la messa in duomo e non in piazza e l’appuntamento musicale al Pala Romiti.

La nota del Comune

Così il Comune di Forlì in una nota: “In considerazione di quanto riportato dai bollettini meteorologici per la giornata di giovedì 16 maggio 2024, che prevedono piogge nel pomeriggio con possibile aumento di intensità, l’Amministrazione comunale di Forlì informa che il programma delle iniziative organizzate in occasione del primo anniversario dell’alluvione subirà una modifica. Come stabilito in caso di previsione meteo avverse, infatti, la messa e l’esibizione in musica che si sarebbero dovute svolgere all’aperto, in piazza Saffi, saranno ospitate in altre sedi”.

La diocesi

“Viste le polemiche, insieme con mons. Vescovo - afferma invece il vicario generale, don Enrico Casadei - non riteniamo ci siano le condizioni per celebrare in piazza una messa che voleva essere un momento di comunione, di solidarietà e di ricordo delle vittime dell’alluvione, Vittorio Tozzi, Adriana Mazzoli e Franco Prati. Ringraziamo tutti coloro che avevano capito lo spirito dell’iniziativa. Se Dio vuole torneremo in piazza giovedì 30 maggio per la celebrazione del Corpus Domini”.

Il nuovo programma

Alle ore 17, a Porta Schiavonia, si svolgerà il momento inaugurale del monumento dedicato alla memoria della disastrosa alluvione del maggio 2023. Alle ore 18, in Duomo, il vescovo Corazza celebrerà la Santa Messa (diretta su Tele Romagna). Quindi, alle ore 19.30, l’Omaggio in Musica a cura delle Scuole di Musica forlivesi sarà ospitato dal Palazzetto dei Romiti, in via Sapinia 40. Si fa presente che all’interno del Duomo, per la Santa Messa, non sono previsti posti riservati.