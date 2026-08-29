Per i primi 90 anni dell’aeroporto tornano i velivoli storici a Forlì

L’aeroporto di Forlì spicca il volo verso i suoi “primi” novant’anni, per l’occasione arriveranno in città i velivoli storici di alcune leggende dell’aviazione: da Luigi Ridolfi, passando per il “Barone Rosso” fino al lughese Francesco Baracca. La travagliata e gloriosa storia dello scalo cittadino parte nel lontano 1936, con l’inaugurazione da parte di Benito Mussolini, passa poi per il periodo fascista e della seconda Guerra Mondiale (che fu teatro di un eccidio nazista, in cui 52 persone vennero uccise), fino alla ripresa ad uso esclusivamente civile e alla riapertura nel 2021 a seguito del fallimento.

Per celebrare questo percorso, è stata organizzata una giornata-evento il 27 settembre, in cui le porte dell’aeroporto si apriranno al pubblico per ripercorrere le fasi salienti della struttura, mostrare la storia odierna e le attività formative. Esposizioni di velivoli storici, attività per bambini e famiglie, laboratori, padiglioni espositivi e momenti dedicati alla storia dello scalo animeranno il programma della celebrazione dell’anniversario. I grandi protagonisti del novantesimo saranno i velivoli storici, con arrivi previsti già da sabato 26 settembre, tra i quali: il Caproni Ca.3 I-Zana, legato alla figura di Luigi Ridolfi; lo Spad S.XIII, I-Jona legato alla figura di Francesco Baracca e il Fokker Dr.1 M, I-Lync legato alla figura del “Barone Rosso”. Saranno inoltre presenti alcune rappresentanze di velivoli storici in esposizione statica dell’Historical Aircraft Group e di velivoli dei reparti di volo dello Stato. L’aereo legato a Luigi Ridolfi sarà in realtà una fedele riproduzione del progetto originale, costruita nel 2023 in occasione del centenario dell’aeronautica militare, in quanto i velivoli funzionanti dell’epoca non esistono più. Tutti gli esemplari, nel pomeriggio della celebrazione, prenderanno il volo trasformando il cielo di Forlì in un enorme museo dell’aviazione. Per la realizzazione dell’evento è stato essenziale il supporto logistico del Comune: «Abbiamo voluto ribadire la vicinanza strategica del Comune a una realtà fondamentale per la città: celebriamo novant’anni di un aeroporto nato negli anni Trenta - dichiara Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì -, che ha attraversato anche le tragedie della guerra e che oggi è un grande motore di sviluppo». Un legame indissolubile, quello tra Forlì e il suo aeroporto, che si consoliderà ulteriormente in occasione dell’anniversario: «I novant’anni dell’aeroporto appartengono alla storia di Forlì e del territorio - sottolinea Riccardo Pregnolato, accountable manager di Forlì Airport -. Abbiamo voluto aprire lo scalo alle persone per celebrare insieme questo traguardo, unendo memoria e futuro». Per l’occasione sarà disponibile una cartolina commemorativa dedicata all’anniversario, con la possibilità di ottenere l’annullo filatelico ufficiale di Poste italiane con un timbro dedicato.

Il 28 settembre sarà invece la giornata dedicata al futuro: verrà presentato, a stampa, stakeholders e istituzioni, il nuovo piano industriale dell’aeroporto per affrontare le sfide del domani.