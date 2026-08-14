Pellegrinaggi dell’aurora per la Madonna Assunta

Nel giorno di Ferragosto anche a Forlì si festeggia l’Assunzione di Maria al cielo, con solenni celebrazioni nelle chiese di Fornò, Sulo, Magliano e Madonna del Lago, senza dimenticare i numerosi pellegrinaggi a piedi fino ai santuari mariani. Le parrocchie di Coriano, Santa Maria del Fiore e Pieveacquedotto, in occasione dell’Anno Francescano organizzano il pellegrinaggio giubilare alla chiesina di Santa Maria delle Grazie, dimora delle Clarisse di San Biagio, con ritrovo alle 5.30 alla chiesa di Coriano e messa con le monache alle 7.30, all’arrivo dei pellegrini nel centro di culto di via San Giovanni Bosco.