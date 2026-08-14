Pellegrinaggi dell’aurora per la Madonna Assunta

Nel giorno di Ferragosto anche a Forlì si festeggia l’Assunzione di Maria al cielo, con solenni celebrazioni nelle chiese di Fornò, Sulo, Magliano e Madonna del Lago, senza dimenticare i numerosi pellegrinaggi a piedi fino ai santuari mariani. Le parrocchie di Coriano, Santa Maria del Fiore e Pieveacquedotto, in occasione dell’Anno Francescano organizzano il pellegrinaggio giubilare alla chiesina di Santa Maria delle Grazie, dimora delle Clarisse di San Biagio, con ritrovo alle 5.30 alla chiesa di Coriano e messa con le monache alle 7.30, all’arrivo dei pellegrini nel centro di culto di via San Giovanni Bosco.

Il dogma di Maria Assunta costituisce occasione di festa anche per le comunità di Carpena e Magliano. Alle 4.30, al termine della recita delle lodi, dalla chiesa posta in via Maglianella esordirà la processione diretta a Carpena, dove, alle 6.30, il parroco don Antonio Paganelli celebrerà la messa solenne dell’aurora. Al termine sarà offerta la colazione e alcune navette riporteranno i pellegrini a Magliano. Sempre domani, alle 4.30, dal ponte di San Pancrazio partirà il pellegrinaggio proposto dalle parrocchie di San Pancrazio, Chiesuola e dal movimento di Cl, che arriverà alle 6 al santuario di Sulo a Filetto per la messa celebrata da monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo emerito di Mosca. Alle 5 ritrovo a Forlimpopoli nella chiesa della Madonna del Popolo, con recita delle lodi e partenza a piedi per il santuario della Madonna del Lago, ai piedi del Colle di Bertinoro, dove alle 7 il parroco don Gabriele Pirini celebrerà la messa.