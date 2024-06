Pd primo partito a Forlì, a Rocca vince Forza Italia di Tassinari; Fratelli d’Italia domina in 5 comuni

Il Pd a Forlì è il primo partito con 19.805 voti pari al 36,48% e stacca Fratelli d’Italia che si ferma a 15.132 (27,87%). Tutte le altre forze politiche si assestano sotto il 10 per cento con Forza Italia che raggiunge il 7,90% e la Lega si ferma al 6,01%. Il M5s è al 6,76%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,06%, Stati Uniti d’Europa 3,08% e Azione al 2,72%. Rispetto al risultato in provincia il Pd a Forlì è sopra di qualche centesimo mentre Fratelli d’Italia è al 30,11% sopra di tre punti rispetto alla città capoluogo dove il M5s è terzo con il 6,90. Nel Forlivese il Pd (che arriva al 36,20%) raggiunge la percentuale più alta del 40,78% a Santa Sofia, a Forlimpopoli è al 38,94%, a Bertinoro al 38,22%, a Castrocaro al 31,27%< dove Fratelli d’Italia si ferma al 30,43%, mentre a Portico e San Benedetto raggiunge il 28,57%. Fratelli d’Italia primo partito con il 41,18% a Predappio, a Tredozio raggiunge il 39,42%, a Civitella il 37,88%, a Galeata il 33,18%, a Meldola il 32,90% Dovadola il 30,64%, a Modigliana il 33,86. Forza Italia domina invece a Rocca San casciano, paese di Rosaria Tassinari candidata alle Europee, con il 35,43%, seguito dal Pd con il 23,74%. L’affluenza a Forlì è del 62,75% per le Europee mentre del 61,59% alle amministrative.