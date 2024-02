Vandali in azione nella serata di lunedì a Forlì. Come riportano le telecamere di sorveglianza, poco prima delle 21, tra un gruppo di magrebini a passeggio in corso Diaz, spunta un uomo che non trova niente di meglio da fare che danneggiare tavolini e sedie di un bar a 50 metri dal municipio. Il gruppo ha poi continuato il suo tour “divertendosi” a rompere posacenere in altri locali.