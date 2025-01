Parte da Forlì con un camion pieno di generi alimentari rubati: arrestato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Senigallia e i carabinieri di Forlì, hanno arrestato un uomo di origine moldava, classe 1984, per furto aggravato. I militari operanti a Senigallia, hanno proceduto al controllo di un autoarticolato, proveniente da Forlì, condotto dal moldavo. A seguito della perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti generi alimentari per un valore di circa 1.000 euro, sottratti dall’uomo dai bancali di merce destinati ad un supermercato della città. Inoltre all’interno del vano porta bancali veniva rinvenuta ulteriore merce per un valore di circa 1.300 euro, rubate dallo stesso dai bancali destinati ad un supermercato di Urbino. La perquisizione si è estesa anche all’abitazione dell’uomo dove è stata rinvenuta ulteriore merce del valore di circa 5.000 euro. La merce è stata restituita agli aventi diritto. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal Tribunale di Ancona.