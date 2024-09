“Oltre 1.300 firme per migliorare la città”: il comitato “Orgogliosi Forlivesi” ricevuto in Comune

Ieri mattina il coordinamento del Comitato “Orgogliosi Forlivesi”, è stato ricevuto in Comune dal sindaco Gianluca Zattini e dal vice sindaco Vincenzo Buongiorno.

La delegazione ha loro consegnato le oltre 1.300 firme raccolte sulla petizione promossa per chiedere interventi di miglioramento in città. Si tratta di 10 richieste e proposte sulle condizioni di sicurezza, commerciali e residenziali del centro storico e quindi di tutti i cittadini. L’incontro è stata anche occasione per puntualizzare la situazione, informando di alcune iniziative promosse dal Comitato, attualmente in corso. “Orgogliosi forlivesi” è sorto, infatti, su libera iniziativa di comuni cittadini per cercare di d’arginare, mediante la proficua collaborazione con Istituzioni e forze dell’ordine, situazioni di criminalità, delinquenza e degrado del centro storico. “Ciò si rende possibile - si legge in una nota - creando una rete di cittadinanza attiva (formata da persone residenti, con attività o lavoro in centro). Persone che, coordinandosi, hanno segnalato episodi di criminalità e degrado, promosso iniziative e avanzato idee (non solo nell’ambito della sicurezza). Il Comitato è sempre a disposizione nel raccogliere segnalazioni e ad aiutare tutti i cittadini che vogliano denunciare situazioni di degrado e di criminalità, ma sviluppa anche progetti ed iniziative per rivitalizzare il centro”.