Obiettivo: trattenere i talenti, primo incontro di “Forlì for talents”

Nei locali rinnovati dell’ex Asilo Santarelli si è svolto mercoledì mattina il primo incontro del Forum territoriale di Forlì for Talents, il percorso promosso dall’Amministrazione comunale e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per l’attrazione e il trattenimento dei talenti.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi attori istituzionali del territorio, tra cui la Questura di Forlì-Cesena, la Prefettura, il Centro per l’Impiego, la Camera di Commercio della Romagna, le associazioni di categoria e l’Università degli Studi di Bologna-Campus di Forlì.

“Questo progetto - spiega l’assessora Paola Casara - e si pone come obiettivo quello di attrarre e trattenere persone a elevata specializzazione, che possono trovare in questo territorio un lavoro, un proprio spazio professionale o di ricerca, o intraprendere un percorso di ulteriore alta formazione. L’incontro di mercoledì mattina ha rappresentato un’occasione importante per individuare collaborazioni, integrazioni tra le operatività già in corso e modalità di supporto tra i soggetti della rete territoriale, in relazione ai diversi ambiti di intervento individuati dal progetto: servizi per l’accoglienza e l’accompagnamento dei talenti e delle loro famiglie, promozione strategica del territorio e supporto alle imprese per il reperimento di talenti ad alto profilo. Nei mesi scorsi questa Amministrazione ha costituito un gruppo di lavoro interno per progettare uno sportello ad accesso unico che fornirà ai talenti servizi di accoglienza, informazione e orientamento e faciliterà il loro inserimento nel contesto sociale e aggregativo della città. È stato istituito anche un tavolo multi stakeholder che nei prossimi mesi inizierà un percorso di co-progettazione con il Comune per la realizzazione di un piano di comunicazione strategica volto a rafforzare l’interazione tra domanda e offerta lavorativa e il reperimento di figure a elevata specializzazione.”