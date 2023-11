Nuovo carcere di Forlì, Buonguerrieri: “Il ministero ha affidato i lavori”

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accelerato l’iter per l’affidamento di lavori per la realizzazione del nuovo carcere di Forlì. Alla luce di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato, è stato infatti emesso il provvedimento di aggiudicazione e approvazione del nuovo quadro economico per l’opera”. Lo annuncia Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, a distanza di meno di un mese da quando sono stati stanziati oltre 27 milioni di euro dopo un lungo iter giudiziario. “Finalmente potranno ripartire i lavori per l’istituto penitenziario di Forlì, un’opera strategica per il territorio, gli operatori del carcere e gli stessi detenuti - prosegue Buonguerrieri -. Il ministero ha trovato importanti fondi in tempi record e a livello burocratico ha sbloccato la situazione dopo un’impasse che durava da troppo tempo. Così per Forlì arriva un nuovo deciso passo avanti sull’edilizia penitenziaria: alla città vogliamo restituire prima possibile uno spazio importante come la Rocca di Ravaldino e vogliamo consegnare il nuovo carcere, una infrastruttura che darà maggiori garanzie di sicurezza per gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria che vi prestano servizio, per i cittadini e anche migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena”.