Nuova comunità energetica nella val Bidente

E’ già in funzione la Comunità energetica rinnovabile (Cer) “Fare del bene” per la produzione di energia per l’autoconsumo che al momento è dotata di due impianti fotovoltaici, uno a Galeata e uno a Santa Sofia. Con uno sguardo al futuro, quindi, sono stati realizzati due impianti fotovoltaici, uno da 20KWp sul tetto del laboratorio di Galeata e un altro da 10 KWp sul tetto del laboratorio di Santa Sofia. Tali impianti, dotati anche di accumuli, consentono innanzitutto alla cooperativa di abbattere i costi di acquisto dell’energia elettrica attraverso l’autoconsumo, liberando quindi risorse economiche che potranno essere utilizzate a vantaggio delle attività della cooperativa stessa. La Cer “Fare del bene” è aperta a chiunque sia titolare di un “pod” nel medesimo perimetro geografico sia esso produttore, se dotato di impianto di produzione, o consumatore. Questo consente la condivisione dell’energia e la generazione dell’incentivo. L’adesione è gratuita e l’associazione si fa carico dell’espletamento delle pratiche burocratiche. Venerdì alle 10.45 è prevista l’inaugurazione della Cer a Galeata, alla presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin nella sede della cooperativa in via Palazzina 1.