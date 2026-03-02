Notte violenta: due giovani feriti a Forlì e Terra del Sole

Due distinti episodi di violenza tra giovani hanno segnato l’ultima notte, con due ragazzi finiti in ospedale in gravi condizioni, seppur non in pericolo di vita. I fatti riguardano un sedicenne accoltellato durante una festa in casa e un ventenne picchiato all’esterno di un locale a Terra del Sole.

Intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica, all’esterno dello “Chateau Club” di via Cavallotti, a Terra del Sole, due ventenni sono stati aggrediti da una coppia di coetanei. Pare che a scatenare la violenza sia stata la richiesta, negata, di una sigaretta. Un pretesto futile che è bastato a far scattare un’aggressione a base di calci e pugni. Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi avvicinati: uno di loro, oltre a vari ematomi al volto e al corpo, ha riportato un serio trauma alla milza. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Morgagni Pierantoni” di Forlì. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Forlì. Le testimonianze raccolte dovrebbero permettere a breve l’identificazione dei due aggressori, fuggiti subito dopo il raid.

Il secondo episodio si è verificato poco dopo le 2, sempre della notte tra sabato e domenica a Forlì, in zona Foro Boario. Le ambulanze di Romagna Soccorso sono intervenute in via Arfelli, dove un sedicenne di origine senegalese è stato ferito con un coltellino, parrebbe dal fratello ventenne. La violenza è esplosa durante una festa privata in un’abitazione. Sulle cause del gesto indagano i Carabinieri della stazione di Villafranca, che hanno raccolto le deposizioni dei presenti. Il presunto aggressore, allontanatosi dopo il fatto, è stato rintracciato e denunciato dai militari. Il sedicenne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena: è ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.