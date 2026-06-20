Notte Rosa a Forlì, l’assessora Cintorino: “Un successo che genera ricchezza al di là delle parole dei soliti detrattori” - Gallery

Notte Rosa a Forlì. Nonostante le alte temperature, fin dalle prime ore di venerdì pomeriggio tantissimi giovani hanno cominciato ad animare il centro storico in attesa del maxi concerto dal vivo di Rocco Hunt. Sulle note delle hit più celebri dell’artista, l’energia del pubblico ha creato un’atmosfera travolgente e un forte senso di partecipazione. Una Piazza Saffi gremita, con oltre 4mila persone, secondo il Comune.

L’assessore ai grandi eventi, Andrea Cintorino, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale. “È stata una serata straordinaria - ha detto Cintorino - l’entusiasmo e il calore delle migliaia di persone che hanno invaso Piazza Saffi hanno reso questa terza edizione della Notte Rosa, svoltasi in piena sicurezza e con grande senso di responsabilità da parte di tutti, ancora più indimenticabile. Eventi come questo, al di là di quello che dichiarano i soliti detrattori, sono dei grandi momenti di festa ma, soprattutto, rappresentano un piccolo volano per l’economia locale, perché generano flussi di visitatori ben oltre la dimensione cittadina. Questa partecipazione diffusa, a sua volta, genera ricchezza e valore condiviso. Con questo spirito, e con l’obiettivo di far conoscere sempre di più la città Forlì, continueremo a lavorare a spettacoli e serata di grande respiro, capaci di attrarre un pubblico numeroso ed eterogeneo. Desidero, infine, esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, dietro le quinte, hanno lavorato per settimane all’organizzazione di questo bellissimo concerto; a cominciare dal Servizio Cultura e Turismo del nostro Comune, tutte le Forze dell’Ordine, Visit Romagna, la Regione Emilia-Romagna, lo staff e la produzione di Rocco Hunt”.