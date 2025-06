Notte Rosa a Forlì, gli assessori Cintorino e Bravi: “Grazie tutti coloro che hanno costruito questo successo”

Un pieno di soddisfazione per il venerdì del week-end della Notte Rosa a Forlì. Lo esprime in una nota l’amministrazione comunale. “Il debutto della nuova edizione della Notte Rosa, lo straordinario evento che esalta la Romagna e il suo spirito di accoglienza e coinvolgimento, ha registrato un pieno successo di partecipazione anche in piazza Saffi e dintorni grazie al ricco programma di eventi coordinato dal Comune di Forlì che anche quest’anno ha aderito alla rassegna di musica, spettacolo, intrattenimento e cultura. Mattatori della serata sono stati gli Eeffel 65 che sul palco centrale di piazza Saffi hanno dato vita a un concerto a tutta forza che ha dato voce e musica alla voglia di scatenarsi dei tanti giovani presenti. Insieme a loro anche Marvin, Andrea Prezioso e dj set di kubik & cire vocalist. Molto apprezzati anche gli altri ingredienti della Notte Rosa forlivese con “Zardin - Hit’s summer” , l’apertura straordinaria della Corte Masini e del Chiostro San Domenico e il concerto all’alba del pianista Andrea Missiroli, accompagnato dalla colazione dei ragazzi di Chicchiamo, Bar Truck di Cavarei.

“L’estate 2025 è partita nel migliore dei modi - affermano l’assessore ai grandi eventi Andrea Cintorino e l’assessore al Turismo Kevin Bravi – ed è per noi un grande motivo di soddisfazione aver dimostrato ancora una volta il grande potenziale del centro storico di Forlì che con la musica, la cultura e lo stare insieme mette in campo il meglio di sé, sia per i cittadini del territorio che per i turisti sempre più numerosi che giungono nella nostra città. Ci preme ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita della Notte Rosa targata Forlì, dai protagonisti degli spettacoli e delle aperture dei luoghi speciali da visitare e operativi fino ai sostenitori, agli staff tecnici e alla Polizia Locale che hanno profuso massimo impegno”.