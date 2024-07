“Non si può lavorare con più di 40 gradi, ci fermiamo”: la protesta all’Electrolux di Forlì

“Peggiora una situazione già critica. Nel Reparto Smalteria oltre 40°. Per i rilievi dell’azienda 37.7 gradi e sono comunque troppi”. In un comunicato le rappresentanze sindacali Rls Fiom di Electrolux danno voce al disagio dei lavoratori: “Operai in autotutela! Basta caldo! Ci fermiamo! Viste le alte temperature oltre i 40 gradi all’interno dei reparti tecnologici in fabbrica, la mancanza di dispositivi che permettano il movimento dell’aria e l’abbassamento della temperatura e il conseguente rischio per la salute e sicurezza per i lavoratori, si decide che al permanere delle alte temperature si interrompe l’attività lavorativa in autotutela. Al perdurare dell’attuale livello di pericolo per i turni pomeridiani, l’inizio dell’attività lavorativa sarà alle ore 18”.