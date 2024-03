Dalla serata di ieri nevica sull’appennino forlivese, come riporta la webcam di questa mattina sul Monte Falco a Campigna,. Come riporta Meteo Pedemontana forlivese, sono in atto precipitazioni sopra i 1400 metri, ma per sabato è in vista un rialzo delle temperature fino a 10 gradi.

Da ieri inoltre è tornato lo spettacolo della tracimazione alla diga di Ridracoli dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime ore.