Neve dalla Campigna a Montecopiolo: è l’ora del divertimento GALLERY

Forlì
  • 23 novembre 2025
Appassionati della neve al rifugio La Capanna (Immagini tratte dalla Webcam Campigna)
Appassionati della neve al rifugio La Capanna (Immagini tratte dalla Webcam Campigna)
Appassionati della neve al rifugio La Capanna (Immagini tratte dalla Webcam Campigna)
Appassionati della neve al rifugio La Capanna (Immagini tratte dalla Webcam Campigna)
La neve sulla Campigna (immagine tratta dalla WebCam Campigna)
La neve sulla Campigna (immagine tratta dalla WebCam Campigna)
Auto al Passo della Calla (Immagini tratte dalla WebCam Monte Falco)
Auto al Passo della Calla (Immagini tratte dalla WebCam Monte Falco)
Lo spettacolo di Sant’Agata Feltria in bianco (Foto tratta da Emilia-Romagna Meteo)
Lo spettacolo di Sant’Agata Feltria in bianco (Foto tratta da Emilia-Romagna Meteo)
Ca’ Mazzera nei pressi di Galeata
Ca’ Mazzera nei pressi di Galeata

CAMPIGNA. Dopo la bufera di ieri e la grande quantità di neve scesa dal cielo oggi gli appassionati si possono godere una giornata di sole e un soffice manto bianco che sulle montagne romagnole, da Montecopiolo a Campigna ha raggiunto anche il metro di altezza. Dagli slittini alle ciaspole e agli sci, in tanti sono saliti a godersi questo insolito manto bianco novembrino che secondo le previsioni dovrebbe durare almeno per un po’, visto che qualche piccola precipitazione è prevista anche durante la prossima settimana e che le temperature dovrebbe mantenersi basse.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui