Neve dalla Campigna a Montecopiolo: è l’ora del divertimento GALLERY

CAMPIGNA. Dopo la bufera di ieri e la grande quantità di neve scesa dal cielo oggi gli appassionati si possono godere una giornata di sole e un soffice manto bianco che sulle montagne romagnole, da Montecopiolo a Campigna ha raggiunto anche il metro di altezza. Dagli slittini alle ciaspole e agli sci, in tanti sono saliti a godersi questo insolito manto bianco novembrino che secondo le previsioni dovrebbe durare almeno per un po’, visto che qualche piccola precipitazione è prevista anche durante la prossima settimana e che le temperature dovrebbe mantenersi basse.