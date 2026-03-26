Neve a Forlì, l’assessore Petetta: “Situazione sotto controllo”

FORLI’. L’allerta arancione per forte vento diffusa nella giornata di ieri e le improvvise nevicate di questa mattina, hanno fatto mettere in moto a Forlì la macchina comunale e innescato la sinergia di intervento con tutte le Forze dell’ordine. “Con i nostri uffici tecnici e l’ausilio della Polizia locale ci siamo subito attivati per rispondere alle segnalazioni dei cittadini e risolvere eventuali criticità sul territorio cittadino”, spiega l’assessore Giuseppe Petetta. Al momento, “possiamo dire con estrema cautela che la situazione è sotto controllo. Il vento ha provocato alcuni disagi principalmente per la viabilità, a causa di rami rotti e caduti in via Seganti e in via del Tempio. Entrambe le situazioni sono state prontamente risolte dai Vigili del fuoco e da squadre del Comune e la circolazione è tornata alla normalità”, fa sapere l’assessore. L’attenzione “resta in ogni caso massima e le pattuglie della Polizia Locale continueranno in ogni caso a presidiare alcuni punti più critici del nostro territorio, in un dialogo costante con le altre Forze dell’Ordine e i nostri uffici. Visto il protrarsi delle condizioni di maltempo per tutta la giornata di oggi, raccomandiamo la massima prudenza negli spostamenti”, conclude Petetta.