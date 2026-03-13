Nautica, il cda della Ferretti di Forlì respinge l’Opa del gruppo Ceco e invita gli azionisti a non aderire

Il consiglio di amministrazione della Ferretti ha espresso un parere nettamente negativo sull’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria parziale promossa da KKCG Maritime (Azúr a.s.). L’offerta, che punta ad acquisire fino al 15,4% del capitale sociale del colosso della nautica di lusso, è stata giudicata «non equa e non ragionevole» per gli azionisti. A parere dei vertici del Gruppo, il corrispettivo proposto di 3,50 euro per azione non è finanziariamente congruo, valutazione supportata anche dall’Independent Board Committee e dal consulente finanziario indipendente Altus Capital Limited, i quali hanno concordato nel raccomandare agli azionisti di non aderire all’offerta.