Natale a Forlì: da sabato 25 novembre luminarie accese

È partito il conto alla rovescia per la terza edizione di “Forlì che Brilla”, la rassegna di eventi e attrazioni natalizie promosse dal Comune di Forlì per celebrare la tradizione e le prossime festività in un clima di gioia e divertimento. Sabato 25 novembre, infatti, oltre ad aprire al pubblico la pista del ghiaccio, la giostrina e le casette di Natale, si accenderanno le luminarie di tutti i corsi e del centro storico. “Sarà un anticipo del Natale importante, con l’apertura di una tra le attrazioni più attese dai più giovani, la pista ellittica del ghiaccio, e l’accensione delle luminarie.”

A dirlo è l’assessora Andrea Cintorino che parla di una “decisione presa per stimolare lo shopping natalizio nelle settimane che precedono il 25 dicembre e vivere il nostro centro in un’atmosfera di luci, musica e colori. Le tradizionali casette, con articoli di artigianato, decorazioni e nuove idee regalo, la pista del ghiaccio e la giostrina rappresentano un primo tassello del calendario di iniziative e attrazioni che metteremo in campo per il prossimo Natale, pensate per un pubblico di tutte le età.”

A margine della pista del ghiaccio, inoltre, tecnici specializzati stanno installando proprio in queste ore l’imponente abete sintetico di proprietà del Comune che si accenderà in occasione della cerimonia inaugurale dell’8 dicembre. Di seguito gli orari delle attrazioni.

Giostrina

Feriali 15.30 - 20.00

Festivi 9.30 - 20.00

Pista Ghiaccio

Festivi e Feriali: 10.00 - 24.00

Casette di Natale

Festivi e Feriali : 09.00 - 20.00