Muore andando a funghi in Campigna: chi era la donna che ha perso la vita

Doveva essere una tranquilla domenica in mezzo alla natura a raccogliere funghi, ma si è trasformata in tragedia. L’escursione in mezzo al bosco si è rivelata fatale per una donna residente nel Forlivese,

Marinela Ionescudeacu, è stata trovata morta in un canalone in Campigna, in zona La stretta, dopo ore di ricerche. Ferito il marito, anche lui vittima di una caduta ma che è riuscito a chiamare aiuto. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno quando la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per il recupero di un uomo che si era recato a funghi. L’uomo dopo essere scivolato era riuscito a raggiungere il parcheggio Fangacci visibilmente ferito. I soccorritori (Tecnici della stazione monte Falco e l’ambulanza di Santa Sofia) sono giunti al parcheggio e lo hanno trovato con plurime escoriazioni e tumefazioni al volto, preoccupato per la sparizione della moglie. I tecnici hanno così iniziato a cercarla, in seguito alla ricerca hanno preso parte anche i Carabinieri Forestali di Campigna, Santa Sofia e Corniolo oltre ai Vigili del fuoco intervenuti con l’Elicottero Drago da Arezzo, con il Saf (specialisti alpino fluviali), con i cinofili da Modena e con il carro comando.

Dopo ore di ricerche, la donna è stata individuata priva di vita all’interno di una zona impervia, a circa 90 metri di profondità in un canalone nelle vicinanze del luogo dell’incidente in cui l’uomo era precedentemente scivolato. Per la constatazione del decesso e l’evacuazione del corpo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 da Ravenna che ha verricellato a terra il tecnico e il medico: questi sono stati calati in fondo al canalone con tecniche alpinistiche da parte dei tecnici della Monte Falco. Dopo la constatazione del decesso la salma della donna è stata verricellata a bordo dell’elisoccorso. Le operazioni di ricerca sono state lunghe e impegnative, terminate purtroppo con l’esito peggiore. La coppia effettuava spesso uscite in collina o al mare e conosceva la zona, ma il destino ieri li ha colti di sorpresa e la gita è finita in tragedia.

Ieri sera è scattata un’altra ricerca di persona, in località Pietrapazza (nel comune di Bagno di Romagna), per un frate che era partito in mattinata dall’eremo, che non ha fatto rientro.