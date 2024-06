Morto Luciano Vespignani, imprenditoria forlivese in lutto

Addio a Luciano Vespignani, imprenditoria forlivese in lutto. Lunedì è scomparso improvvisamente a 81 anni il marito di Maria Grazia Silvestrini, un nome legatissimo al mondo “Marco Polo” e a una serie di attività immobiliari di primo piano. Nativò di Fornò, Vespignani era stato protagonista attivo anche all’interno di FA Srl, società di gestione privata dell’aeroporto di Forlì.

Il cordoglio del sindaco: “Sempre attento al sociale”

Così il sindaco Gian Luca Zattini in una nota: “A nome dell’Amministrazione comunale di Forlì esprimo i sentimenti di cordoglio e di partecipazione al lutto per la scomparsa di Luciano Vespignani. Figura di rilievo nel mondo imprenditoriale forlivese, Luciano Vespignani insieme alla moglie Maria Grazia Silvestrini e a tutta la famiglia Silvestrini ha contribuito a portare il nome di Forlì ai massimi livelli nazionali, dedicando sempre passione e attenzione alla città, sia nel campo del lavoro, sia nell’impegno civico. Mi preme sottolineare il valore di questa spiccata sensibilità che, insieme alla famiglia, ha sempre dimostrato nei confronti del sociale e che si è concretizzata grazie a un forte e costante impegno di carattere benefico a favore di associazioni e istituzioni. In questo triste momento ci stringiamo ai familiari di Luciano Vespignani e ci uniamo, in un ricordo di stima, affetto e riconoscenza, a tutti coloro che hanno condiviso con lui esperienze professionali, di amicizia, di solidarietà”.