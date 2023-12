Morto Giulio Rossi, ex primario a Rimini, Ravenna e Forlì

Se ne è andato a 55 anni il dottor Giulio Rossi, dal 2018 al 2021 direttore dell’unità operativa di Anatomia patologica in Ausl Romagna, dirigendo i reparti di Rimini, Ravenna e Forlì. Sposato e con due figlie, l’ex primario si era distinto per il suo operato negli ospedali romagnoli dopo una lunga esperienza nel presidio ospedaliera nella città di Aosta. Sono molti i medici ed ex colleghi che lo ricordano nel momento doloroso della sua morte, sopraggiunta prematuramente lo scorso martedì. A ricordarlo, anche Anna Rita Lombardi, responsabile dell’Anatomia patologica di Rimini. «Il suo arrivo nel nostro reparto è stato dirompente grazie alla sua personalità vivace, brillante, appassionata. Abbiamo conosciuto un uomo con fare semplice, diretto e affabile, con i suoi pregi e i suoi limiti messi a nudo, che ci ha subito colpito per le sue doti eclettiche, una grande cultura associata a una continua fame di sapere e una notevole propensione per il progresso scientifico». «Mi ricordo ancora – dice invece Venerino Poletti, primario di Pneumologia a Forlì ed ex presidente dell’Aipo, Associazione italiana pneumologi ospedalieri – la gioia nel vedere la ultima edizione del Who sui tumori polmonari dove lui risultava come coautore. La pneumologia non solo italiana ha perso un grande personaggio, dal punto di vista scientifico ed umano. Caro Giulio ci manchi moltissimo. Un abbraccio da tutta Aipo alla tua famiglia».