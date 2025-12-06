Morti sul lavoro in Italia nel 2025 in rapporto agli occupati: per Forlì-Cesena un triste 4° posto, Ravenna al 35°, Rimini al 101°

Da gennaio a ottobre 2025, in Italia in dieci mesi si contano 657 infortuni mortali in occasione di lavoro e 239 in itinere. Lombardia, Veneto, Campania ed Emilia-Romagna sono le regioni con il maggior numero di vittime totali.

Sono i dati emanati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering.

Il settore più colpito resta quello delle Costruzioni. Le denunce di infortunio aumentano.

Nella classifica delle province dei casi di morti per lavoro in rapporto agli occupati, la prima è Brindisi con 10 morti su 129.324 occupati davanti a Matera, Rovigo e Forlì-Cesena, che ha un poco lusinghiero quarto posto con 12 morti su 180.462 occupati a un indice di incidenza del 66.5. Ravenna è al 35° posto con 6 morti su 173.388 occupati (indice 34,6), mentre Rimini è al 101° posto (su 104 totali in classifica) con un morto su 153.367 occupati (indice 6,5).