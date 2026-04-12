Morti sospette a Forlì, nel provvedimento di arresto dell’autista della Croce rossa anche frasi choc sulla morte come «liberazione per gli anziani»

Forlì
  • 12 aprile 2026
L’arresto di Luca Spada da parte dei carabinieri (foto Fabio Blaco)
L’arresto di Luca Spada da parte dei carabinieri (foto Fabio Blaco)

Arrestato per la morte di una paziente 85enne e sospettato per una serie di decessi sospetti, Luca Spada, il 27enne di Meldola autista della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dal procuratore Enrico Cieri e dal sostituto procuratore Andrea Marchini e firmata dal giudice per le indagini preliminari Ilaria Rosati per omicidio aggravato presto sarà davanti a un giudice, a fianco del suo avvocato Gloria Parigi, e potrà raccontare la sua verità, spiegare, contestare quanto gli viene attribuito. E chiarire anche alcune frasi choc intercettate all’origine del provvedimento. In quelle pagine ci sarebbero infatti anche riferimenti a parole pronunciate da Spada in riferimento ai decessi degli anziani, come una liberazione per loro, ma anche del fatto di avere provato piacere a compiere un determinato atto e di non vedere l’ora di rifarlo. A cosa si riferisse rimane una tesi accusatoria della Procura.

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