Morti sospette a Forlì, nel provvedimento di arresto dell’autista della Croce rossa anche frasi choc sulla morte come «liberazione per gli anziani»

Arrestato per la morte di una paziente 85enne e sospettato per una serie di decessi sospetti, Luca Spada, il 27enne di Meldola autista della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dal procuratore Enrico Cieri e dal sostituto procuratore Andrea Marchini e firmata dal giudice per le indagini preliminari Ilaria Rosati per omicidio aggravato presto sarà davanti a un giudice, a fianco del suo avvocato Gloria Parigi, e potrà raccontare la sua verità, spiegare, contestare quanto gli viene attribuito. E chiarire anche alcune frasi choc intercettate all’origine del provvedimento. In quelle pagine ci sarebbero infatti anche riferimenti a parole pronunciate da Spada in riferimento ai decessi degli anziani, come una liberazione per loro, ma anche del fatto di avere provato piacere a compiere un determinato atto e di non vedere l’ora di rifarlo. A cosa si riferisse rimane una tesi accusatoria della Procura.