Morrone attacca Schlein: «Alluvione, non si conoscono suoi atti come assessore della Giunta Bonaccini finalizzati alla prevenzione»

FORLI’. Pesante attacco alla segretaria nazionale del Pd dal segretario della Lega Nord Romagna Jacopo Morrone. «Sgradevole exploit di Elly Schlein a Genova sull’alluvione», scrive Morrone oggi in una nota. «Forse presa dalla foga della campagna elettorale si è messa a dare lezioni alla Regione Liguria colpevole, a suo dire, di non fare prevenzione idrogeologica. Peccato che Schlein abbia sorvolato sulla pessima gestione del territorio da parte della Regione Emilia-Romagna di cui è stata vicepresidente e assessore con delega alle politiche di prevenzione e adattamento ai ‘cambiamenti climatici’. La logica della segretaria Pd è lapalissiana: se l’Emilia-Romagna va sott’acqua la colpa è del ‘cambiamento climatico’, se ci va la Liguria è colpa del centrodestra. Un concetto davvero poco credibile a fronte delle responsabilità ormai acclarate dell’amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna a guida Pd sulle mancate opere di mitigazione del rischio e sull’assenza di manutenzioni capillari contro il dissesto idrogeologico».

Per il deputato della Lega «Schlein, dunque, ha deragliato anche a Genova, appena apre bocca ne combina una. Non si conoscono suoi atti come assessore della Giunta ‘Bonaccini’ finalizzati alla prevenzione e, di certo, nell’ultimo anno sono venuti al pettine i nodi di una lunga cattiva gestione del territorio da parte delle giunte Pd non solo in Regione, ma anche nei Comuni e nelle Province. Ci aspettiamo che Schlein, dopo l’attacco pretestuoso al sindaco di Genova Marco Bucci, candidato alla presidenza della Liguria, si rivolga con gli stessi toni al candidato Pd in Emilia-Romagna, il piddino Michele De Pascale, che da sindaco di Ravenna e presidente della Provincia sembra non aver avuto grande cura del ‘suo’ territorio visto che appare il più disastrato della Romagna e non certo per il ‘cambiamento climatico’».