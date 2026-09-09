Moreno il Biondo e il successo di Cara Forlì: “Il liscio era un fuoco mai spento sotto la cenere”

Una piazza Saffi piena, lo scorso fine settimana, per “Cara Forlì”, la manifestazione voluta dal Comune per rinverdire i fasti del liscio. Organizzata da Giordano Sangiorgi, direttore artistico del “Mei” di Faenza, la sesta edizione della festa è stata premiata dal pubblico soprattutto nella giornata di sabato, quando fra gli altri si sono esibiti i Nomadi e Moreno Conficconi (Moreno il Biondo).
«Dal palco avevamo un colpo d’occhio bellissimo - ricorda con emozione il clarinettista di origine meldolese -. I Nomadi del resto sono vicini al mondo del liscio e toccano le corde emozionali del nostro stesso pubblico. La loro musica, proprio come la nostra, viaggia, è semplice e vera, è fatta di terra e di tradizione con radici decennali. Come i Nomadi, noi musicisti del liscio non ci siamo mai allontanati dalla nostra storia, parlo almeno per quelli come me che sono saliti sul palco a 14 anni e non ne sono scesi più. Insomma, seguiamo insieme un binario lungo la via Emilia che può arrivare dove vuole. E a febbraio sarò io che andrò a Novellara alla loro festa».