Modigliana. “Sport per tutti”: il progetto che abbatte i costi per le famiglie

“Sport per tutti” è il progetto del Modigliana Calcio e dell’azienda Alpi spa per promuovere l’attività sportiva dei giovani dai 5 ai 17 anni. Un progetto ambizioso e unico che punta a rendere completamente gratuita l’attività sportiva per tutti, procedendo per step. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sede della Alpi Spa. «Proponiamo un abbattimento dei costi a carico delle famiglie - ha spiegato Vieri Cheli, direttore sportivo del Modigliana Calcio - , il progetto comprende anche Tredozio, Marradi e Modigliana e non riguarda solo l’attività del calcio, ma anche altri sport. Gestiamo stadio, palazzetto dello sport, campi da tennis e piscina, quindi gli sport che i ragazzi possono effettuare sono diversi. Come società per poter rinunciare alle quote - ha proseguito Vieri Cheli - abbiamo bisogno del sostegno di tutti: attività commerciali, banche, enti pubblici. Il nostro vuole essere anche un appello al mondo imprenditoriale economico, affinché il progetto possa continuare nel tempo. Partiremo a inizio febbraio con un primo step, in questa fase le famiglie con Isee sotto i 25mila euro potranno beneficiare gratuitamente dell’attività sportiva calcistica. Il provvedimento sarà retroattivo, i genitori potranno compilare un’autocertificazione per ottenere la gratuità. Il secondo step sarà l’abbattimento di tutte le quote per i ragazzi che giocano a calcio, in seguito lo faremo anche per il tennis, la pallavolo, il nuoto, il basket e altri sport. La realizzazione di tutto questo e l’avvio del secondo step dipenderà dall’aiuto economico che riusciremo ad ottenere. Siamo a poco più di un terzo del budget che vogliamo mettere a disposizione, l’ideale sarebbe avere ogni anno un budget di 70-80mila euro per poter coprire tutti gli sport». Il primo a credere in questo progetto è stato l’imprenditore Vittorio Alpi: «Parliamo finalmente di un intervento diretto per ottenere risultati concreti - dichiara - . In sintesi si spera di poter portare allo sport tanti giovani e di poterli assistere in un contesto continuo, organizzato in modo che possano dedicarsi all’attività sportiva. Io ho assicurato un supporto triennale, questa è la base, poi se coinvolgiamo altre aziende il discorso può diventare di lungo periodo. Vogliamo fare qualcosa di buono che funzioni». E’ un progetto estremamente interessante - ha commentato il sindaco Jader Dardi - che va nella direzione di favorire la partecipazione di bambini e ragazzi alla pratica sportiva e dare sostegno alle famiglie, un esempio virtuoso che valorizza l’impegno del Modigliana Calcio e delle società sportive che vivono grazie al volontariato, ma è anche un progetto che valorizza e riconosce la funzione sociale della impresa, attenta anche ai bisogni sociali della Comunità in cui è insediata». Il Modigliana Calcio mette anche a disposizione dei ragazzi un pulmino per gli spostamenti.