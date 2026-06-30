Modigliana, si ribalta con l’escavatore: ferito operaio

Nella giornata di oggi le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenute in via Castagnara, nel comune di Modigliana, per il ribaltamento di un escavatore impegnato in operazioni di ripristino su una frana. Il mezzo si è cappottato più volte lungo il pendio, rimanendo instabile con l’operatore incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono confluite la squadra del distaccamento di Modigliana e la squadra del distaccamento di Rocca San Casciano. I soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare ulteriori scivolamenti e hanno successivamente estratto il conducente, che è rimasto cosciente durante le operazioni pur presentando traumi multipli. Una volta liberato, l’uomo è stato trasportato a piedi in piano fino al punto di incontro concordato con il personale sanitario del 118, dove è stato affidato alle cure dei medici in attesa dell’arrivo dell’elicottero per il successivo trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’evento erano presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza