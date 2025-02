Modigliana. Scontro in campo tra due giocatori durante la partita di calcio, 24enne trasportato al Bufalini

Attimi di paura al campo da calcio di Modigliana dove durante la partita di prima categoria tra Modigliana e San Pancrazio due giocatori, entrambi del San Pancrazio, si sono scontrati e sono finiti a terra. L’episodio è avvenuto al diciottesimo minuto del secondo tempo, praticamente i due ragazzi si sono scontrati di testa in maniera abbastanza violenta. Uno dei due è svenuto, ma poi si è ripreso ed è tornato a casa con i compagni. L’altro, visibilmente in stato confusionale dopo l’impatto è stato trasportato al Bufalini di Cesena per accertamenti. La partita è stata sospesa al diciottesimo minuto del secondo tempo, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 ed era stato inviato anche l’elicottero che però a causa della nebbia è dovuto rientrare.