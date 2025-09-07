Modigliana. Schianto in scooter sulla Provinciale Faentina, muore uomo di 41 anni

Perde il controllo della moto, finisce fuori strada e muore dopo aver sbattuto contro un ostacolo. Tragico schianto lungo la via Provinciale faentina all’altezza del civico 46, ieri pomeriggio poco dopo le 17,30 nel quale ha perso la vita un 41enne di origine straniera, residente nell’entroterra faentino. L’uomo era in sella ad uno scooter 125, stava viaggiando da Faenza in direzione Modigliana quando, al km 1 all’altezza della cantina sociale, al confine tra le due province, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada e dopo aver sbattuto contro un ostacolo è stato sbalzato violentemente a terra. L’impatto è stato molto forte e il 41enne è praticamente morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Modigliana e il Radiomobile di Forlì per rilievi e controllo della mobilità, oltre ai sanitari del 118. E’ stato allertato anche l’elisoccorso, che purtroppo è rientrato senza il ferito. I sanitari giunti sul posto hanno cercato di rianimare l’uomo per diversi minuti, ma invano. Sulla dinamica indagano i carabinieri, il 41enne stava percorrendo un tratto rettilineo e con una visibilità aperta, difficile capire cosa abbia causato l’uscita di strada, se un malore improvviso o un imprevisto. L’uomo lavorava in un’azienda del posto, ieri sera non erano ancora stati rintracciati i familiari pertanto non sono state rese note le sue generalità.