Modigliana, rocciatori al lavoro per mettere in sicurezza la parete sulla strada, viabilità chiusa per 5 ore

MODIGLIANA. Sulla SP 20 a Modigliana, in località “Riva della Pappona”, per mettere in sicurezza la parete, dopo il maltempo delle ultime settimane, ci sono voluti i rocciatori.

Oggi hanno fatto in via d’urgenza le cosiddette “operazioni di disgaggio” della parete. Domani sono in programma ulteriori lavori per aumentare la sicurezza e intanto stanotte viene mantenuto il presidio della Protezione Civile di Modigliana e di Tredozio, con chiusura della viabilità da mezzanotte alle 5.

Al termine dei lavori di domani la strada SP20 sarà aperta continuativamente al transito. Provincia di Forlì-Cesena e Comuni stanno dialogando con la struttura commissariale per ampliare il cantiere e realizzare opere strutturali per la messa in sicurezza definitiva dell’intera parete rocciosa a monte della strada in località “Riva della Pappona”.