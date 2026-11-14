Modigliana. Raid notturno nelle imprese: rubati mezzi, attrezzi e commessi atti vandalici

Un raid notturno ai danni di sette-otto attività produttive ha scosso la zona artigianale di via Primo Maggio a Modigliana. I furti sono stati messi a segno nella notte tra giovedì e ieri, indicativamente tra le 2 e le 3, da un gruppo di persone (almeno 4) che avrebbe agito prendendo di mira diverse imprese, provocando danni ingenti e portando via mezzi, attrezzature e materiale informatico per centinaia di migliaia di euro. Nel mirino sono finite soprattutto aziende del settore del legno, alcune legate al gruppo Alpi, ma anche attività metalmeccaniche, un frantoio e le sedi del Consorzio di Bonifica, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

A raccontare quanto accaduto è il sindaco Jader Dardi, che nella mattinata ha visitato alcune delle aziende colpite, esprimendo ai titolari la propria solidarietà. «Questa notte razzia di furti ai danni di molte imprese insediate nella zona artigianale di via Primo Maggio a Modigliana. Ho visitato le aziende che hanno subito i furti, a cui ho voluto esprimere la mia totale solidarietà», ha riferito il primo cittadino. I ladri avrebbero agito sistematicamente, entrando nei capannoni e forzando porte e accessi. Oltre ai mezzi e alle attrezzature, tra cui seghe e saldatori, sono stati sottratti computer e registratori di cassa. Non sono mancati episodi di vandalismo e danneggiamenti alle strutture. Secondo una prima ricostruzione, soltanto alcune aziende sarebbero state risparmiate, forse perché a un certo punto è scattato un allarme sonoro che potrebbe aver interrotto il raid. A far fuggire i malviventi potrebbe essere stato il sistema di allarme sonoro e con fumo scattato nell’edificio dove i Musicanti di San Crispino tengono gli strumenti. Qui la banda ha fatto solo danni prima di andare via.

Particolarmente grave anche il fatto che i malviventi abbiano preso di mira strutture impegnate in attività di servizio alla comunità, come quelle della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Dal deposito del Consorzio di Bonifica è stato rubato un automezzo, successivamente ritrovato. Nella sede dei vigili del fuoco invece hanno fatto solo danni. «Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona» spiega Dardi. Le immagini potrebbero fornire elementi utili per ricostruire gli spostamenti dei responsabili e identificarli. «Siamo di fronte ad azioni organizzate da parte di ladri che agiscono senza scrupoli per arrecare danni e vandalismi. Resta la rabbia e l’amarezza di fronte a queste azioni – conclude il sindaco – che vanno ben oltre al danno materiale e che toccano direttamente l’animo e il sentimento delle persone e delle aziende che subiscono il furto. Mi auguro che le indagini consentano di recuperare tutte le attrezzature sottratte e che portino all’individuazione dei responsabili».