Modigliana. La visita del principe Emanuele Filiberto di Savoia FOTO

Un principe a Modigliana. Giovedì mattina è arrivato nella cittadina collinare il Principe Emanuele Filiberto di Savoia che ha incontrato il sindaco per la visita alla sala prove della scuola di musica che è stata insonorizzata e allestita grazie al finanziamento degli Ordini Dinastici di Casa Savoia. “Una visita gradita - afferma il sindaco Jader Dardi - come ha dimostrato la presenza di molti cittadini, oltre ad essere un modo per ringraziare chi ci ha dimostrato vicinanza e sostegno per la ripresa del nostro territorio”. Il principe ha visitato tutto il paese insieme al primo cittadino, fermandosi anche in qualche bottega.