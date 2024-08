Alle ore 19 di mercoledì 31 luglio, 3 squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, provenienti dal Distaccamento Volontario di Modigliana, da quello di Rocca San Casciano ed una dalla Sede centrale di Forlì, sono intervenute in via Casale nel comune di Modigliana per un incendio di bosco. Le squadre sono riuscite ad arginare le fiamme limitandone l’estensione e bonificare l’area per evitare nuovi focolai.