Modigliana, in 127 a “Cena col vicino” per raccogliere fondi per Tredozio

In 127 si sono seduti a tavola con il cuore per dare un segno tangibile di solidarietà ai vicini terremotati di Tredozio. E l’impegno dei volontari della Pro loco guidata da Roberto Amaretti insieme alla generosità di chi si è ritrovato a “Cena col vicino” hanno permesso di raccogliere circa 3.380 euro, tutti destinati al comune che dopo l’alluvione ha subito gravi danni anche dal terremoto. «I volontari della Pro loco sono stati fantastici – afferma orgoglioso Amaretti – hanno lavorato per una settimana per prepararla, abbiamo voluto fare le cose con attenzione, non era una sagra di paese, ma un momento importante di vicinanza al territorio». Così anche l’allestimento dei tavoli, al mercato coperto di Modigliana, è stato curato nei dettagli: niente piatti e bicchieri di plastica ma una vera tavola da ristorante, con 15-20 volontari che hanno organizzato il tutto, dall’acquisto delle materie prime alla cucina, il tutto spesato dalla Pro loco.

«La sindaca di Tredozio ha spiegato che le priorità del paese sono innanzitutto la scuola – ricorda Assirelli – anche se il Comune non è ancora agibile e hanno avuto danni ad altri edifici pubblici, ma sicuramente i soldi raccolti saranno impegnati proprio per la scuola». Che, aveva detto Simona Vietina, dovrebbe essere ricostruita da zero. Nel frattempo le lezioni continuano nelle tende allestite dentro il palazzetto dello sport, in attesa dei moduli che dovrebbero essere montati dopo le feste di Natale, ma si tratta comunque sempre di interventi tampone e non risolutivi.

La serata di Modigliana è andata avanti fino a notte: dopo la cena è stato proiettato in anteprima il documentario “Terra Mossa - Un festival per ripartire”. «Il festival non solo è stato il momento in cui, dopo le alluvioni di maggio, è emersa tutta la voglia di ripartenza spinta dalla generosità dei tanti che ci hanno sostenuto, il festival è stato anche il momento in cui si è visto di cosa siamo capaci quando uniamo le forze per promuovere il nostro territorio, territorio che ha ancora tanto da offrire» conclude Amaretti.