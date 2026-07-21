Modigliana, fatto esplodere il bancomat

Assalto al bancomat a Modigliana. Nella notte è stato fatto esplodere il distributore automatico della sede della Banca di Credito Cooperativo Ravennate forlivese imolese. Un colpo eseguito certamente da persone addestrate, capaci di usare esplosivi. Il bottino è ancora da quantificare. Le indagini da parte dei Carabinieri sono già avviate. “Esprimo solidarietà ai residenti dell’edificio in cui ha sede la banca, oltre che ai dipendenti dell’Istituto di credito che si trovano ad affrontare una situazione di disagio, certamente non facile, per una vicenda che ha colpito tutta la nostra Comunità” ha detto il sindaco Jader Dardi