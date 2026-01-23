Modigliana e Firenze omaggiano Silvestro Lega

Si scaldano i motori per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Silvestro Lega, avvenuta a Modigliana. Un importante vertice, tenutosi mercoledì mattina a Firenze alla Galleria di Palazzo Pitti, ha sancito l’avvio di una prestigiosa collaborazione istituzionale che porterà il nome di Modigliana sotto i riflettori del panorama artistico nazionale.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, e l’assessora alla Cultura, Sabrina Samorì, insieme a figure di primo piano del mondo dell’arte e del territorio. Tra i presenti, Gianfranco Brunelli (vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore delle grandi mostre al San Domenico, già coordinatore del comitato scientifico per le celebrazioni di Lega) e Andrea Del Carria, storico collaboratore dell’Accademia degli Incamminati e della Galleria degli Uffizi. L’obiettivo è ambizioso: dare vita a un progetto espositivo unico che valorizzi non solo l’estro pittorico di Lega, ma anche il suo profilo di uomo del Risorgimento e innovatore sociale. Il cuore dell’accordo riguarda l’organizzazione di due eventi espositivi consecutivi coordinati da un unico comitato scientifico. La prima tappa della mostra si terrà da settembre a dicembre a Modigliana, il testimone poi passerà alla Galleria degli Uffizi, dove l’esposizione proseguirà da dicembre fino a marzo. «Prende corpo un progetto, attorno alla figura di Silvestro Lega, di valorizzazione di un protagonista del suo tempo, innovatore nell’arte e nei cambiamenti sociali e politici del Risorgimento – afferma il primo cittadino, Jader Dardi –, che oltre al Comune di Modigliana vedrà impegnati in stretta collaborazione l’Accademia degli Incamminati, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la Regione Emilia-Romagna e la Galleria degli Uffizi».

Insomma, il bicentenario della nascita di Silvestro Lega segna una sinergia senza precedenti per il paese della Valle del Tramazzo che si confronterà con diverse realtà. Questa collaborazione trasversale punta a restituire la giusta dimensione storica e artistica a un protagonista del suo tempo, capace di interpretare attraverso il pennello i profondi cambiamenti politici e sociali dell’Ottocento italiano.