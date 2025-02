Minorenni in fuga in auto dai carabinieri

Una folle fuga in auto nonostante l’alt dei carabinieri. Una corsa da Sadurano alle campagne della periferia forlivese tra Sabbioni e Petrignone, per poi lasciare l’auto e fuggire nei campi. Fermati dopo una caccia all’uomo quasi casa per casa. Sono due 17enni, un ragazzo e una ragazza, e probabilmente proprio il fatto di non avere l’età minima per guidare potrebbe aver causato l’insensata fuga che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. L’auto, una Toyota Celica, sarebbe della madre di uno dei due. A fare luce sull’episodio saranno i carabinieri intervenuti in forze domenica sera dopo le 22.30 quando è scattato l’allarme.

Tutto è iniziato quando una pattuglia dei militari ha notato un’auto sospetta in zona Sadurano, a Castrocaro. Volendola controllare ha intimato l’alt, ma il guidatore ha accelerato evitando di fermarsi. La corsa dei fuggitivi si è protratta tra la Statale 67, via Firenze, per poi proseguire verso le campagne, tra I Sabbioni, Villagrappa, Petrignone. I carabinieri inseguitori ad un certo hanno perso il contatto con la vettura, ritrovata fuori strada in via Campagna di Roma, forse per una manovra errata o forse lasciata di proposito dagli occupanti per fuggire a piedi.

è iniziata una ricerca al buio nelle campagne, è stato fatto alzare anche l’elicottero dei carabinieri per illuminare la zona. Nell’area di Villagrappa anche i residenti sono stati interessati dalla ricerca, bussando alla loro porte per capire se avessero visto qualcuno. Alla fine i due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati fermati, prima una poi l’altro. Sono stati denunciati per resistenza. Facile immaginare che essendo entrambi minorenni non volessero sottoporsi al controllo che avrebbe evidenziato l’irregolarità di essere alla guida senza avere conseguito la patente per mancanza di età. Un comportamento pericoloso per loro stessi, per i carabinieri che li inseguivano e anche per eventuali persone che li potevano incrociare sulla strada.